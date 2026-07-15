Москва15 июл Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прошла последний курс химиотерапии в рамках лечения от рака желудка. Об этом сообщил ее партнер Луис Сквиччиарини.

Сегодня у Леры прошла 9 последняя химия. Но останется еще и... таргетная терапия каждые две недели. У нее сроков окончания нет. Нужно будет делать, пока это продлевает жизнь. Но я ей очень горжусь написал Сквиччиарини в мессенджере МАХ

Валерия Чекалина является фигуранткой уголовного дела о незаконном выводе 250 миллионов рублей из России. В феврале 2026 года она родила четвертого ребенка. Сразу после этого ей диагностировали рак желудка 4-й стадии.

Сейчас расследование в отношении блогера пока приостановлено, но, как считает юрист Александр Хаминский, судебные заседания могут продолжиться.