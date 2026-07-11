Юрист Хаминский: суд над Лерчек возобновят, если состояние ее здоровья улучшится

Юрист объяснил, в каком случае суд над Лерчек возобновится Юрист Хаминский: суд над Лерчек возобновят, если состояние ее здоровья улучшится

Москва11 июл Вести.Юрист Александр Хаминский рассказал, в каком случае суд над блогером Валерией Чекалиной, также известной как Лерчек, возобновится. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Как говорится в публикации, если тяжелое заболевание блогера отступит и ей станет лучше, судебные заседания могут продолжиться.

Производство по делу ранее было приостановлено в связи с тяжелым заболеванием подсудимой и прохождением ею курса химиотерапии. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления, суд вправе возобновить рассмотрение дела цитирует Хаминского издание

Ранее появилась информация о том, что прокуратура попросила суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении Лерчек. Тем не менее, на заседании, которое состоялось в пятницу 10 июля, блогер не присутствовала.