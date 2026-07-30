Москва30 июлВести.В Гагаринском суде Москвы возобновили рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Суд постановил: провести заседание в закрытом режиме в связи с медицинскими данными, не подлежащими разглашениюговорится в сообщении
На закрытом формате настаивала сторона защиты блогера.
Процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за ее онкологического заболевания.
Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала изменить Валерии Чекалиной меру пресечения на домашний арест.