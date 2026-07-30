Дело блогера Лерчек будет рассмотрено повторно Дело Валерии Чекалиной рассмотрят повторно в закрытом режиме

Москва30 июл Вести.В Гагаринском суде Москвы возобновили рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Суд постановил: провести заседание в закрытом режиме в связи с медицинскими данными, не подлежащими разглашению говорится в сообщении

На закрытом формате настаивала сторона защиты блогера.

Процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за ее онкологического заболевания.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала изменить Валерии Чекалиной меру пресечения на домашний арест.