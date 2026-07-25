Возобновлено производство по уголовному делу блогера Лерчек Судебный процесс по делу блогера Лерчек начнется 30 июля

Москва25 июл Вести.Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), 30 июля будет принято решение об изменении ей меры пресечения, сообщил ТАСС источник.

В связи с поступившим ходатайством прокуроров судом принято решение о возобновлении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой Чекалиной говорится в сообщении

Суд рассмотрит 30 июля вопрос об изменении блогеру меры пресечения в связи с тем, что она ее нарушила.

Валерия Чекалинa и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.