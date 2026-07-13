Валерии Чекалиной разрешили переехать в другой дом в Подмосковье

Суд разрешил Лерчек сменить адрес при сохранении ограничений Валерии Чекалиной разрешили переехать в другой дом в Подмосковье

Москва13 июл Вести.Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) разрешили переехать из одного загородного дома в Подмосковье в другой, сообщает ТАСС. При этом на нее по‑прежнему распространяется запрет определенных действий: Чекалина проходит обвиняемой по делу о незаконных валютных операциях.

Суд удовлетворил просьбу защиты об изменении места проживания Чекалиной с одного загородного дома на другой говорится в сообщении

Изначально вопрос о смене места проживания должны были рассмотреть 10 июля, но заседание перенесли на 13 июля из‑за того, что сама Чекалина не явилась в суд. В итоге ходатайство адвокатов было удовлетворено.

Ранее производство по делу приостанавливали из‑за болезни блогера: по данным НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Лерчек проходит курс химиотерапии — он длится с 13 марта по 17 июля 2026 года. При этом медики не выявили противопоказаний для участия Чекалиной в судебных заседаниях. Гособвинение просило возобновить рассмотрение уголовного дела.