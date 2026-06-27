"Боюсь, что ты умрешь, мам": Лерчек рассказала о болезни и реакции детей Блогер Лерчек: я намерена доказать, что с раком четвертой стадии можно жить

Москва27 июн Вести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая проходит лечение от рака четвертой стадии, рассказала о болезни. Инфлюенсер дала интервью Надежде Стрелец.

По словам Чекалиной, количество хейта вокруг нее "возрастает с невероятной скоростью", и сейчас ей очень тяжело справиться с этим. Лерчек также сказала, что если оставлять некоторые вопросы без ответа, то люди начинают додумывать.

По рассказу Лерчек, она с шестого месяца беременности испытывала сильные боли в ноге, изначально были боли в спине. Блогер уточнила, что узнала о диагнозе во время планового УЗИ. Врач обратила внимание на плаценту и отправила на гистологию. В результатах было сказано, что на плаценте присутствуют раковые клетки.

Блогер сообщила, что временами все же чувствует себя хорошо, и в эти моменты старается брать "от жизни все", потому что не знает, сколько ей осталось.

Может быть, мне осталось три месяца, а может быть, 30 лет. У меня большая усталость, но я собираюсь и, как настоящий боец, справляюсь с этими медикаментозно, в том числе сказала Лерчек

Валерий Чекалина полагает, что ей помогает ей настрой. По ее словам, у нее есть то, ради чего жизнь: четверо детей, возлюбленный (танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини), друзья.

Блогер также высказалась о посещении ею фитнес-зала, фотографии которого попали в сеть и вызвали обсуждение среди интернет-пользователей. По ее рассказу, она уже после начала химиотерапии начала спрашивать у врача, когда ей можно снова посещать спортзал. Лерчек уточнила, что хочет быть красивой, ухоженной и сексуальной, и если у нее есть силы идти куда-то с возлюбленным и детьми, то она будет это делать.

Лерчек также высказалась и о бритье головы. Она рассказала, что психологически было очень сложно при расчесывании видеть, как падают пряди волос, а Луис Сквиччиарини незаметно прятал от нее выпавшие волосы. Лерчек сообщила, что сняла процесс бритья головы на видео ради того, чтобы получить поддержку от интернет-пользователей и показать, что "можно справиться со всеми трудностями".

И я хочу доказать, что с раком четвертой стадии можно жить, наслаждаться жизнью и можно его победить. Я верю, что я это сделаю сказала Лерчек

По словам Лерчек, возлюбленный говорит ей, что всегда будет с ней, потому что он уже потерял брата и дядю, жизни которых забрал рак. Блогер сообщила, что Луис Сквиччиарини намерен бороться, чтобы онкология не забрала и ее тоже. Лерчек упомянула, что аргентинский танцор покорил ее своей страстью и тем, что ведет себя как джентльмен.

Лерчек также рассказала, как о диагнозе узнали дети. По ее словам, с самого начала она решила говорить детям правду – "да, мама болеет, но она лечится". По ее слова, дочь Алиса на приеме у психолога нарисовала плачущую девочку.

Она мне сказала: "Я боюсь, что ты умрешь, мам". И я впервые в жизни поняла, что боюсь, но не своей болезни, а то, как воспримут это мои дети. Мы с ней плакали вместе рассказала блогер

Валерия Чекалина уточнила, что рассталась с бывшим мужем Артемом Чекалиным, потому что они были бизнес-партнерами и друзьями без романтических отношений, а когда распался бизнес, распался и брак.

По версии следствия, Валерия Чекалина и ее бывший муж совместно с бизнес-партнером перевели на счет в ОАЭ более 251,5 млн рублей от продаж в Сети фитнес-марафона, сопроводив это ложными документами. В феврале 2026 года Лерчек, находясь под домашним арестом, родила четвертого ребенка, отцом малыша стал ее новый возлюбленный - танцор из Аргентины. Сразу после этого Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Дело Лерчек суд выделил в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, также был отменен домашний арест. Летом нынешнего года прокуратура попросила суд провести повторную экспертизу состояния Лерчек из-за посещения спортзала. Позднее адвокат заявил, что медицинское исследование подтвердило наличие заболевания.