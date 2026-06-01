Юрист Соловьев отметил, что Исинбаева не могла не знать о своих долгах в России

Москва1 июн Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не могла не знать о своих задолженностях по налогам, так как в России существует множество способов проверить данный факт. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что каждый гражданин обязан платить установленные налоги и сборы, согласно Конституции РФ.

Она, как владелец этого имущества, обязана в установленные законом сроки была уплачивать эти налоги. У нас все это упрощено настолько, что не составляет никакого труда это посмотреть и в личном кабинете налогоплательщика, и на "Госуслугах", … кроме того, до сих пор приходят налоговые уведомления по месту официальной регистрации лица. Поэтому не знать, что у тебя есть налоговая задолженность, это надо ухитриться отметил юрист

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе около 705 тысяч рублей. Согласно данным на 1 июня, за спортсменкой числится задолженность по налогам, однако ее банковские счета в настоящее время не заблокированы.

С 2023 года Исинбаева живет в Испании с мужем и детьми. В январе 2025 года спортсменка приезжала в Россию на похороны тренера Евгения Трофимова, который готовил ее к соревнованиям с 1997 по 2006 годы.