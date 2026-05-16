С двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой взыскивают долги по кредитам Приставы взыскивают долги по кредитам с олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой

Москва16 мая Вести.Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности по кредитам с Елены Исинбаевой, которая уехала из России. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В производство поступили документы из суда Волгограда о том, что знаменитая прыгунья с шестом не погасила кредит в установленный срок. На их основании 13 мая в отношении Исинбаевой открыто исполнительное производство. Сумма задолженности составляет 7 187 рублей.

Спортсменке 43 года. Она — победительница Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, а также бронзовый призер Олимпиады 2012 года. На ее счету 3 победы на чемпионатах мира на открытом воздухе и 4 — в помещении. Согласно открытым данным, в настоящее время Исинбаева проживает на острове Тенерифе.