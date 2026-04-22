Суд в Москве взыскал десятки миллионов с куратора марафонов Блиновской

Москва22 апр Вести.Арбитражный суд Москвы взыскал с индивидуального предпринимателя Татьяны Остапишиной, участвовавшей в организации марафонов блогера Елены Блиновской, более 44 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Соответствующие требования выдвинула финансовый управляющий блогерши Мария Ознобизина. По ее данным, Остапишина являлась участницей схемы дробления бизнеса. Средства будут переданы в конкурсную массу Блиновской.

Ранее более 884 миллионов было взыскано с руководительницы клуба фанатов Блиновской Юлии Жуйковой, которая возглавляла фирму "Вега".

Елена Блиновская осуждена на 4,5 года колонии общего режима по делу об уходе от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Свою вину она признала и раскаялась.

В ноябре 2024 года блогершу признали банкротом по ее заявлению.