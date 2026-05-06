С покупательницы Audi Блиновской взыскали 3 млн рублей Суд в Москве взыскал 3 млн рублей с покупательницы Audi Блиновской

Москва6 мая Вести.Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку купли-продажи легкового автомобиля Audi Q7, которым ранее владела блогер Елена Блиновская. Иск подал финансовый управляющий Блиновской в рамках дела о банкротстве, пишет "Российская газета".

Сделка по продаже иномарки была оформлена 16 октября 2022 года. При этом автомобиль был продан по цене, ниже рыночной, что также стало одним из оснований для признания сделки недействительной.

Суд пришел к выводу, что сделка была совершена в период, когда у должника уже имелись признаки неплатежеспособности. Из-за этой сделки кредиторы могли недополучить деньги говорится в публикации

Также установлено, что покупательница была связана с блогером и могла знать о ее финансовом состоянии.

В итоге суд взыскал с покупательницы, которая уже перепродала машину, 3 миллиона рублей в конкурсную массу должника.