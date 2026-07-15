Москва15 июлВести.Налоговая инспекция предъявила очередное требование к Елене Блиновской по делу о банкротстве. Речь идет о недоимке НДФЛ по вкладам блогера за 2023 год.
Как сообщает РИА Новости, в материалах, с которыми ознакомилось агентство, говорится о сумме около 16 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что Блиновская в исполнительной колонии зарабатывает 6700 рублей. Ежемесячный доход блогера до ее задержания составлял около 100 миллионов рублей.
Отмечалось также, что большая часть заработной платы Блиновской идет на погашение долгов.