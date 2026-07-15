ФНС предъявила Блиновской новое требование на 16 тысяч рублей

Налоговая предъявила новое требование к блогеру Блиновской ФНС предъявила Блиновской новое требование на 16 тысяч рублей

Москва15 июл Вести.Налоговая инспекция предъявила очередное требование к Елене Блиновской по делу о банкротстве. Речь идет о недоимке НДФЛ по вкладам блогера за 2023 год.

Как сообщает РИА Новости, в материалах, с которыми ознакомилось агентство, говорится о сумме около 16 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Блиновская в исполнительной колонии зарабатывает 6700 рублей. Ежемесячный доход блогера до ее задержания составлял около 100 миллионов рублей.

Отмечалось также, что большая часть заработной платы Блиновской идет на погашение долгов.