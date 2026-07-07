Юрист Русяев: Блиновская может тратить до 11,8 тысячи рублей в месяц в колонии

Юрист назвал максимальную сумму, которую Блиновская может тратить в колонии Юрист Русяев: Блиновская может тратить до 11,8 тысячи рублей в месяц в колонии

Москва7 июл Вести.Блогер Елена Блиновская, осужденная за уклонение от уплат налогов и отмывание денег, в колонии может тратить не более 11 800 рублей в месяц. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

По его словам, если поведение заключенной сочтут образцовым, этот лимит может быть снят.

На обычных условиях осужденная вправе тратить с лицевого счета, помимо заработанного, до 11,8 тыс. рублей в месяц. За примерное поведение и труд возможен перевод на облегченные условия, и тогда предельная сумма по переводам снимается, тратить их можно свободно цитирует юриста издание

Он рассказал, что в магазине исправительного учреждения можно купить через безналичный расчет продукты питания и предметы первой необходимости. Для этого необходимо подать личное заявление.

При этом, как объяснил юрист, нельзя использовать счета, принадлежавшие осужденным на свободе. Для покупок используются средства, заработанные прямо в колонии, а также пенсии, социальные пособия и переводы от родственников и иных лиц. Пособия и заработанные в месте заключения деньги можно использовать без ограничений, а вот на переводы существует лимит, который зависит от режима и условий отбывания.

Ранее стало известно, что в колонии Елена Блиновская работает швеей. Ее заработок приближен к МРОТ, который во Владимирской области составляет 27 093 рубля, но на деле женщина получает только 6 700 рублей в месяц, так как около 75% ее зарплаты уходит на оплату задолженности по искам.