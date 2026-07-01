SHOT: Блиновская зарабатывает в колонии около 7 000 руб. Заработок Блиновской в колонии составляет 6 700 руб.

Москва1 июл Вести.Бывшая блогерша Елена Блиновская зарабатывает в исправительной колонии 6 700 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, во Владимирской колонии она работает швеей. Известно, что в феврале ее заработок был более чем в два раза меньше – 2 900 руб. Это произошло из-за болезни, которая не позволила ей отработать полный месяц.

За полгода отбытого срока наказания она получила порядка 36 000 рублей.

Ранее адвокат Наталия Сальникова отметила, что при отбытии наказания "Королева марафонов" не получала никаких привилегий.