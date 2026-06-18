Москва18 июн Вести.Столичный суд приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно, признав ее виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Согласно материалам дела, с 2020 года по 2024-й Митрошина легализовала более 115 миллионов рублей, которые она получила благодаря уходу от налогов, купив на них квартиру на Краснопресненской набережной и апартаменты на Большой Дмитровке.

Митрошиной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет, со штрафом в размере 900 тыс. рублей говорится в сообщении

Также суд конфисковал денежные средства на сумму 115 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.