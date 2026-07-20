Москва20 июл Вести.Прокуратура попросила ужесточить наказание блогеру Александре Митрошиной, которую суд признал виновной в отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Михаила Юсупова.

По его словам, прокуратура сочла приговор суда – три года заключения условно – чересчур мягким.

Прокуратура подала жалобу на мягкое решение цитирует Юсупова ТАСС

По словам адвоката, сторона защиты тоже обжаловала приговор, но подробностей он не сообщил.

Ранее Митрошину приговорили к трем годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей за то, что в период с 2020 по 2024 год она легализовала более 115 миллионов рублей, полученных благодаря уходу от налогов. На эти деньги блогер купила квартиру на Краснопресненской набережной и апартаменты на Большой Дмитровке.