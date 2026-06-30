Москва30 июн Вести.В Москве прокуратура Южного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летней Елизаветы Батюты (Лизы Миллер) по уголовному делу о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Об этом столичное ведомство сообщает в MAX.

Как установлено, с декабря 2020 года по апрель 2024 года блогер в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере легализовала более 76 млн рублей. Путем финансовых операций и сделок она оплатила часть стоимости автомобиля "Роллс-Ройс" (более 3,7 млн рублей), частично оплатила стоимость квартиры в г. Абу-Даби ОАЭ (свыше 44,3 млн рублей) и перечислила более 28,3 млн рублей на личный счет в качестве дивидендов от подконтрольного юридического лица.

Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске говорится в сообщении

Батюта заочно заключена под стражу.