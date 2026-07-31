Москва31 июлВести.У блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), просят изъять в доход РФ апартаменты, расположенные в "Москва-Сити". Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Уголовное дело рассматривает в заочном режиме Пресненский районный суд Москвы. Обвинение также запросило для блогера 6 лет лишения свободы заочно.
Прошу конфисковать и обратить в доход государства нежилое помещение… стоимостью 46 млн 790 тыс. рублейприводятся слова прокурора
По версии следствия, Гасанов не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей, а затем легализовал их, купив недвижимость на общую сумму более 68 млн рублей.
Гасанов покинул Россию в конце февраля 2025 года, он находится в розыске.