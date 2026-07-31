Обвинение просит суд изъять у блогера Гасанова апартаменты в "Москва-Сити"

Обвинение просит изъять у блогера Гусейна Гасанова апартаменты в "Москва-Сити" Обвинение просит суд изъять у блогера Гасанова апартаменты в "Москва-Сити"

Москва31 июл Вести.У блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), просят изъять в доход РФ апартаменты, расположенные в "Москва-Сити". Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Уголовное дело рассматривает в заочном режиме Пресненский районный суд Москвы. Обвинение также запросило для блогера 6 лет лишения свободы заочно.

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По версии следствия, Гасанов не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей, а затем легализовал их, купив недвижимость на общую сумму более 68 млн рублей.

Гасанов покинул Россию в конце февраля 2025 года, он находится в розыске.