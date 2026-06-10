Квартира шахматиста Гарри Каспарова может оказаться в списках на изъятие Юрист оценил шансы квартиры Гарри Каспарова оказаться в списке на изъятие

Москва10 июн Вести.Квартира шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), попавшая под запрет на проведение сделок, может оказаться в списках на изъятие. Такое мнение выразил заслуженный юрист России Владимир Соловьев в интервью ИС "Вести".

Квартира шахматиста, уехавшего из России, находится в центре Москве. Ее площадь составляет 297 квадратных метров, а кадастровая стоимость свыше 176,8 млн рублей. Приставы наложили на недвижимость запрет на регистрационные действия. Шахматист, согласно судебным документам, нарушил закон об иностранных агентах, сумма штрафов составляет 90 тысяч рублей.

Он злостный неплательщик штрафов. И в этом случае судебные приставы принимают решение о наложении запрета распоряжаться принадлежащим ему имуществом в целях обеспечения уплаты этих штрафов. Такое действие предотвращает возможное выбытие объекта недвижимости, невозможность Каспаровым продать, заложить, куда-то эту квартиру деть, для того, чтобы фактически деньги себе потом присвоить и не расплатиться с российским бюджетом объяснил юрист

По словам Соловьева, арест с квартиры может быть снят, если Каспаров уплатит все штрафы и предоставит подтверждающие документы в службу судебных приставов.

Она вполне может оказаться в списке на изъятие, и я не удивлюсь, что в связи с этим Каспаров озаботится тем, чтобы такой актив не потерять. С 1 сентября заработает закон, который предусматривает возможность налагать арест на имущество тех лиц, которые совершили административные правонарушения против интересов Российской Федерации. И в том случае, если Каспаров в очередной раз откроет рот и совершит административное правонарушение, предусмотренное соответствующим списком, то к нему вполне может быть применена мера в виде ареста имущества сказал юрист

В конце мая стало известно, что российские правоохранительные органы заочно объявили Каспарова в международный розыск по делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Кроме того, ему вменяют оправдание терроризма в интернете.

В декабре 2025 года московский суд заочно арестовал Каспарова на два месяца.