Иноагенту Надеждину грозит 15 суток ареста за экстремистскую символику ТАСС: Борису Надеждину грозит 15 суток ареста за экстремистскую символику

Москва13 июл Вести.За демонстрацию экстремистской символики политику Борису Надеждину (внесен в реестр иноагентов) грозит 15 суток административного ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Протокол о правонарушении рассмотрят в ближайшее время в московском суде.

Надеждину вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), предусматривающей наказание до 15 суток ареста отмечается в сообщении

Также санкция за данное правонарушение может предусматривать штраф, либо обязательные работы.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов политика Бориса Надеждина.