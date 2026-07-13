Москва13 июлВести.За демонстрацию экстремистской символики политику Борису Надеждину (внесен в реестр иноагентов) грозит 15 суток административного ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Протокол о правонарушении рассмотрят в ближайшее время в московском суде.
Надеждину вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), предусматривающей наказание до 15 суток арестаотмечается в сообщении
Также санкция за данное правонарушение может предусматривать штраф, либо обязательные работы.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов политика Бориса Надеждина.