Москва13 июлВести.Политик Борис Надеждин (признан в РФ иноагентом) был отпущен из здания полиции после того, как на него был составлен протокол. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ему грозило 15 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики.
В настоящий момент Надеждина отпустили из полиции. В его отношении составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФсказал агентству адвокат политика Дмитрий Трунин
Теперь предстоит рассмотрение дела в Долгопрудненском суде Московской области. Оно намечено на 17 июля.