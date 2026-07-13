Полиция отпустила Бориса Надеждина после составления на него протокола

Иноагента Бориса Надеждина отпустили из полиции после составления протокола Полиция отпустила Бориса Надеждина после составления на него протокола

Москва13 июл Вести.Политик Борис Надеждин (признан в РФ иноагентом) был отпущен из здания полиции после того, как на него был составлен протокол. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ему грозило 15 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики.

В настоящий момент Надеждина отпустили из полиции. В его отношении составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФ сказал агентству адвокат политика Дмитрий Трунин

Теперь предстоит рассмотрение дела в Долгопрудненском суде Московской области. Оно намечено на 17 июля.