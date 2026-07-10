Москва10 июл Вести.Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов политика Бориса Надеждина, говорится на сайте ведомства.

Вместе с Надеждиным в обновленный реестр иноагентов включены Екатерина Воропай, Тимофей Рогожин и проект "Штаб кандидатов".

10 июля 2026 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Д. Воропай, Б.Б. Надеждин, Т.А. Рогожин, а также объединение "Штаб кандидатов" сообщается на сайте Минюста

Отмечается, что Надеждин участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, распространял недостоверную информацию о решениях и проводимой политике российских властей, а также об избирательной системе РФ. Кроме того, Надеждин призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Воропай и Рогожин распространяли фейки о российской власти, выступали против спецоперации на Украине, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов. Оба проживают за пределами России.

Объединение "Штаб кандидатов" распространяло фейки о решениях властей РФ и избирательной системе и активно взаимодействовало с иностранными агентами.

Вместе с тем общество с ограниченной ответственностью "Город без преград" исключено из реестра иноагентов в связи с ликвидацией, отмечается в сообщении.