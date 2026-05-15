Минюст РФ обновил перечень иноагентов Минюст РФ внес Биргера, Фанайлову и Казанского в реестр иноагентов

Москва15 мая Вести.Министерство юстиции России расширило перечень иностранных агентов. Так, в реестр иноагентов были включены журналист Георгий Биргер, поэтесса Елена Фанайлова и украинский блогер Денис Казанский, сообщается на сайте ведомства.

Биргер, по данным Минюста, распространял фейки о решениях российских властей, а также материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Помимо этого, журналист выступал против СВО.

Кроме того, Биргер, как следует из данных ведомства, получал финансовую поддержку со стороны иностранного источника, а также взаимодействует с нежелательными организациями.

Фанайлова участвовала в создании сообщений и материалов иноагента и организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ.

Казанский, как следует из сообщения, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Ранее 15 мая стало известно, что Минюст внес в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, три компании из Франции и США.