Москва15 маяВести.Министерство юстиции России расширило перечень иностранных агентов. Так, в реестр иноагентов были включены журналист Георгий Биргер, поэтесса Елена Фанайлова и украинский блогер Денис Казанский, сообщается на сайте ведомства.
Биргер, по данным Минюста, распространял фейки о решениях российских властей, а также материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Помимо этого, журналист выступал против СВО.
Кроме того, Биргер, как следует из данных ведомства, получал финансовую поддержку со стороны иностранного источника, а также взаимодействует с нежелательными организациями.
Фанайлова участвовала в создании сообщений и материалов иноагента и организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ.
Казанский, как следует из сообщения, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".
Ранее 15 мая стало известно, что Минюст внес в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, три компании из Франции и США.