Москва15 маяВести.Структуры "Миссия Евразия" и "Комитет защиты журналистов" из США, а также французскую "Международную ассоциацию российских адвокатов" внесли в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Министерство юстиции.
Mission Eurasia Inc. (Mission Eurasia, "Миссия Евразия"), Соединенные Штаты Америки... Committee to Protect Journalists (CPJ, "Комитет защиты журналистов"), Соединенные Штаты Америкиперечисляются внесенные в перечень организации на сайте ведомства
Кроме того, в списке оказалась "Международная ассоциация российских адвокатов" из Франции.
Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов еще пять человек.