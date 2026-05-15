Минюст внес три организации из Франции и США в перечень нежелательных в РФ

Москва15 мая Вести.Структуры "Миссия Евразия" и "Комитет защиты журналистов" из США, а также французскую "Международную ассоциацию российских адвокатов" внесли в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Министерство юстиции.

Mission Eurasia Inc​​​. (Mission Eurasia, "Миссия Евразия"), Соединенные Штаты Америки... Committee to Protect Journalists (CPJ, "Комитет защиты журналистов"), Соединенные Штаты Америки перечисляются внесенные в перечень организации на сайте ведомства

Кроме того, в списке оказалась "Международная ассоциация российских адвокатов" из Франции.

Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов еще пять человек.