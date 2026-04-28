Москва28 апрВести.Созданная на Украине организация "Медiйна iнiцiатива за права людини" признана нежелательной в России, сообщает Генпрокуратура РФ.
По данным прокуроров, это неправительственная организация (НПО), которая взаимодействует в том числе с другими нежелательными организациями и МИД Украины.
Основные усилия ее сотрудников направлены на проведение т.н. расследований в контексте специальной военной операции, для чего они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательствговорится в сообщении
В частности, согласно информации Генпрокуратуры, организация проводила международную конференцию ради распространения информации о якобы "оккупации" Крыма.
Функционеры регулярно принимают участие в мероприятиях антироссийской направленности, распространяют в сети интернет недостоверную и дискредитирующую РФ информациюуточняет надзорное ведомство
В конце марта нежелательной организацией в России был признан американский Стэнфордский университет.