Работа НПО "Медiйна iнiцiатива за права людини" признана нежелательной в РФ

ГП признала нежелательной организацию "Медiйна iнiцiатива за права людини" Работа НПО "Медiйна iнiцiатива за права людини" признана нежелательной в РФ

Москва28 апр Вести.Созданная на Украине организация "Медiйна iнiцiатива за права людини" признана нежелательной в России, сообщает Генпрокуратура РФ.

По данным прокуроров, это неправительственная организация (НПО), которая взаимодействует в том числе с другими нежелательными организациями и МИД Украины.

Основные усилия ее сотрудников направлены на проведение т.н. расследований в контексте специальной военной операции, для чего они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательств говорится в сообщении

В частности, согласно информации Генпрокуратуры, организация проводила международную конференцию ради распространения информации о якобы "оккупации" Крыма.

Функционеры регулярно принимают участие в мероприятиях антироссийской направленности, распространяют в сети интернет недостоверную и дискредитирующую РФ информацию уточняет надзорное ведомство

В конце марта нежелательной организацией в России был признан американский Стэнфордский университет.