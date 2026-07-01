Деятельность American Coalition for Ukraine признана нежелательной в РФ В России признали нежелательной работу американской организации ACU

Москва1 июл Вести.В России признана нежелательной неправительственная американская организация American Coalition for Ukraine (ACU). Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации признана нежелательной на территории нашей страны деятельность созданной в США в 2022 г. неправительственной организации American Coalition for Ukraine (ACU) говорится в сообщении

В сообщении отмечается, что организация координирует действия входящих в нее НКО с русофобской направленностью, занимающихся лоббированием интересов Украины в США.

Кроме того, участники ACU призывают к введению новых санкций против России, обвиняют нашу страну в похищении украинских детей, распространяют недостоверные сведения о ходе и целях проведения СВО и дискредитируют Вооруженные силы РФ.