Москва19 июн Вести.Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) с начала спецоперации получила от стран Запада свыше 230 миллионов долларов. Униатская община в России стала центром проукраинского движения. Об этом пишет RT.

По данным телеканала, униаты занимаются финансированием террористического нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Украине и подрывной деятельностью в России.

Деньги идут через максимально недружественные России организации – Национальный фонд за демократию (организация признана нежелательной на территории РФ), католическую организацию "Каритас", Стэнфордский университет и другие западные структуры. Разумеется, это делается не за "спасибо" и позволяет УГКЦ вести лоббистскую деятельность – затягивать военные действия, заниматься "духовной мобилизацией" украинского общества рассказал аналитик Александр Литвинов

При этом он отметил, что мощность этой "полумягкой силы" ограничена, как и желание спонсоров дальше вкладываться в проект.

В материале указывается, что в России функционируют более 40 униатских общин. В Омске на сотрудника местной епархии завели дело о реабилитации нацизма, а в Москве алтарник УГКЦ совершил теракт в отношении российского военного.