Москва3 авгВести.НАТО и страны Евросоюза стали частью международной террористической деятельности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на Архипо-Осиповку в районе Геленджика.
Она ответила, что террористическое бандформирование, которое ранее заняло госаппарат Украины, сейчас активно орудует в центре Европы. Спонсорами терроризма при этом являются страны Североатлантического альянса.
Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность терроризму. Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельностиподчеркнула дипломат
3 августа ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, в результате чего погибли шесть человек и еще 47 пострадали, включая детей.