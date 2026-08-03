Захарова: НАТО и ЕС вместо нулевой толерантности к терроризму стали его частью

Захарова указала на роль НАТО и ЕС в атаке ВСУ на Архипо-Осиповку Захарова: НАТО и ЕС вместо нулевой толерантности к терроризму стали его частью

Москва3 авг Вести.НАТО и страны Евросоюза стали частью международной террористической деятельности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на Архипо-Осиповку в районе Геленджика.

Она ответила, что террористическое бандформирование, которое ранее заняло госаппарат Украины, сейчас активно орудует в центре Европы. Спонсорами терроризма при этом являются страны Североатлантического альянса.

Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность терроризму. Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности подчеркнула дипломат

3 августа ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, в результате чего погибли шесть человек и еще 47 пострадали, включая детей.