И. о. постпреда РФ при ООН: участие Запада в терактах ВСУ сомнений не вызывает

Россия указала в ООН на попытку Британии оправдать теракты ВСУ И. о. постпреда РФ при ООН: участие Запада в терактах ВСУ сомнений не вызывает

Москва28 июл Вести.Ни один здравомыслящий человек не может оправдать целенаправленные удары по спящим туристам или автобусам с мирными гражданами. Однако западные союзники Киева пытаются это делать, поскольку сами непосредственно вовлечены в террористическую деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Она обратила внимание, что оправдание тактике украинских боевиков попытался найти представитель Великобритании.

Мы рискуем взять на себя смелость и предположить следующее: Зеленский ошибочно рассчитывает таким образом переломить весьма неудачно складывающуюся для него ситуацию на фронте, запугать мирное население России, обеспечить информационный фон "перемоги" в украинских и западных СМИ сказала и. о. постпреда

Это, в свою очередь, должно обеспечить продолжение поставок оружия и финансовой поддержки Киеву от западных спонсоров, продолжила дипломат.

Пособничество и участие западных стран в этих терактах сомнений не вызывает, заключила Евстигнеева.

17 июня украинский БПЛА целенаправленно нанес удар по автобусу в Брянской области, в котором находились 44 человека, в том числе дети. В результате атаки погибла супруга тренера, пострадали семь человек, пятеро из них – несовершеннолетние.

25 июля трое медиков получили ранения при ударе запущенного ВСУ дрона по автомобилю скорой помощи в Горловке в ДНР.