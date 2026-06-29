Россия в ООН: западные страны знают, что Киев бьет их оружием по мирным людям

Россия в ООН: западные страны знают, что Киев бьет их оружием по мирным людям Россия в ООН: западные страны знают, что Киев бьет их оружием по мирным людям

Москва29 июн Вести.Западные страны отлично знают, что Киев использует их оружие для нанесения ударов по мирным жителям, заявила и. о​​​. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на "защиту" демократии, а на удары по мирным жителям и гражданским объектам отметила Евстигнеева

Однако эта неудобная правда не смущает Запад: новые партии оружия продолжают поступать Киеву, а разговоры о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия участия западных стран в украинском конфликте, подчеркнула Евстигнеева.