Москва29 июнВести.Западные страны отлично знают, что Киев использует их оружие для нанесения ударов по мирным жителям, заявила и. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.
Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на "защиту" демократии, а на удары по мирным жителям и гражданским объектамотметила Евстигнеева
Однако эта неудобная правда не смущает Запад: новые партии оружия продолжают поступать Киеву, а разговоры о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия участия западных стран в украинском конфликте, подчеркнула Евстигнеева.