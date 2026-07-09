И.о. постпреда РФ в ООН: Украина стала плацдармом Запада против России И.о. постпреда в ООН: Украину сделали западным плацдармом против России

Москва9 июл Вести.Pападные страны с 2014 года снабжали Киев вооружением и в результате превратили Украину в площадку для противостояния с Россией. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности ООН, посвященном украинской тематике, ее слова приводит ТАСС.

Евстигнеева отметила, что Запад, по позиции российской стороны, не оставался сторонним наблюдателем происходивших трагических событий.

Напротив, именно он все эти годы вскармливал киевский режим под прикрытием Минских соглашений, накачивал Украину оружием и в итоге превратил ее в плацдарм для войны с Россией сказала она

Как объясняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, статус заместителя постпреда РФ при ООН Анны Евстигнеевой, а именно временное исполнение обязанностей постпреда РФ при ООН, на заседании Совбеза организации связан с отпуском постоянного представителя России Василия Небензи.

Ранее Небензя заявлял, что западные страны сознательно игнорируют прославление нацистов и их пособников на Украине.