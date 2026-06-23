Зампостпреда РФ в ООН указала на лицемерие западных лидеров по вопросу Украины

Постпредство РФ при ООН: ЕС не скрывает, что стал стороной конфликта на Украине Зампостпреда РФ в ООН указала на лицемерие западных лидеров по вопросу Украины

Москва23 июн Вести.Европейский союз (ЕС) перестал скрывать, что является стороной украинского конфликта. Об этом заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

При этом решение ЕС о дополнительном выделении средств на закупку БПЛА для киевского режима и создании специального альянса по наращиванию производства дронов разоблачает лицемерие западных политиков, отметила она в ходе заседания Совбеза ООН.

Сегодня Евросоюз уже даже не скрывает того, что является стороной конфликта сказала Евстигнеева

По ее словам, ЕС берет на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению киевского режима.

Евстигнеева подчеркнула, что Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции (СВО).

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас не ответила прямо на вопрос журналиста ERR о переговорах ЕС с Москвой, призвав вместо этого требовать от России уступок для обсуждения путей прекращения конфликта.