Москва23 июнВести.Европейский союз (ЕС) перестал скрывать, что является стороной украинского конфликта. Об этом заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
При этом решение ЕС о дополнительном выделении средств на закупку БПЛА для киевского режима и создании специального альянса по наращиванию производства дронов разоблачает лицемерие западных политиков, отметила она в ходе заседания Совбеза ООН.
Сегодня Евросоюз уже даже не скрывает того, что является стороной конфликтасказала Евстигнеева
По ее словам, ЕС берет на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению киевского режима.
Евстигнеева подчеркнула, что Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции (СВО).
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас не ответила прямо на вопрос журналиста ERR о переговорах ЕС с Москвой, призвав вместо этого требовать от России уступок для обсуждения путей прекращения конфликта.