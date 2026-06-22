Зампостпреда РФ в ООН заявила, что санкции не изменят ситуацию на Украине

Постпредство РФ при ООН: западное оружие не изменит ситуацию на Украине Зампостпреда РФ в ООН заявила, что санкции не изменят ситуацию на Украине

Москва22 июн Вести.Поставки оружия Киеву со стороны Запада, а также антироссийские санкции и попытки давления на Москву не способны изменить ситуацию на фронте. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Она отметила, что Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции (СВО).

Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России – устранены сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН по Украине

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что западные страны не только закрывают глаза на преступления киевского режима, они также являются стороной конфликта. По его словам, Запад специально вел международные переговоры, обманывая весь мир и затягивая время, чтобы вооружить Украину.