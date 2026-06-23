Захарова объяснила, почему Евстигнеева выступала в ООН как и.о. Захарова: Евстигнеева выступала в СБ ООН в статусе и.о. из-за отпуска Небензи

Москва23 июн Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с газетой "ВЗГЛЯД" пояснила статус выступления заместителя постпреда РФ при ООН Анны Евстигнеевой на заседании Совета Безопасности. По словам дипломата, временное исполнение обязанностей связано с отпуском постпреда Василия Небензи.

Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе "и.о. постоянного представителя", так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске заявила Захарова

22 июня Евстигнеева выступила на заседании Совета Безопасности, где заявила, что специальная военная операция последовательно достигает поставленных целей, а российские войска сохраняют стратегическую инициативу. Она также подчеркнула, что поставки западного оружия киевскому режиму, антироссийские санкции и попытки давления извне не способны переломить ситуацию на линии фронта.