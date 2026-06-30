Россия назвала в Совбезе ООН предпочтительный способ решить задачи СВО Евстигнеева: Россия предпочла бы достичь целей СВО с помощью дипломатии

Москва30 июн Вести.Россия рассматривает дипломатию в качестве предпочтительного способа достижения целей специальной военной операции (СВО), но реалистичные решения в этом направлении пока отсутствуют, заявила исполняющая обязанности (и. о.) постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Трансляцию выступления вел сайт ООН.

Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. Однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются отметила Евстигнеева

Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре для поддержания информационной кампании, направленной на раскол общества и приостановку боев на линии фронта.

Подобные действия направлены на то, чтобы вызвать у России сомнения в своих силах и спровоцировать внутренние разногласия, отметил Путин.

Президент заверил, что Россия справится со всеми вызовами, в том числе с террористическими атаками Киева, и отметил, что у России хватает сил и воли в противостоянии с Западом.

Москва продолжит делать все необходимое для достижения целей СВО, заключил Путин.