Москва23 июн Вести.Россия была вынуждена начать специальную военную операцию для защиты Донбасса после отказа Запада от Минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом [они] объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять Минские соглашения отметил президент

Ранее глава государства сказал, что письмо Владимира Зеленского с предложением провести личную встречу не создает предпосылок для переговоров между сторонами.