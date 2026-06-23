Москва23 июнВести.Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать спецоперацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.
По его словам, Украина и Запад начали боевые действия в Донбассе, применяя авиацию, танки и артиллерию против мирного населения.
Вынуждены были встать на защиту людей, которые там (в Донбассе – прим. ред.) живут, которые русскими считают себя и частью русского мирасказал Путин
Российский лидер подчеркнул, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась договориться с киевским режимом, однако он совместно с Западом отказались от исполнения Минских соглашений.
Путин неоднократно заявлял, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась убедить Украину договориться с Донбассом. Так, 12 июня российский лидер также подчеркнул, что конфликт на Украине начался после устроенного Западом госпереворота в Киеве.