Путин: Россия должна была встать на защиту россиян в Донбассе и начать СВО

Путин заявил, что Россия была вынуждена встать на защиту Донбасса Путин: Россия должна была встать на защиту россиян в Донбассе и начать СВО

Москва23 июн Вести.Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать спецоперацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

По его словам, Украина и Запад начали боевые действия в Донбассе, применяя авиацию, танки и артиллерию против мирного населения.

Вынуждены были встать на защиту людей, которые там (в Донбассе – прим. ред.) живут, которые русскими считают себя и частью русского мира сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась договориться с киевским режимом, однако он совместно с Западом отказались от исполнения Минских соглашений.

Путин неоднократно заявлял, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась убедить Украину договориться с Донбассом. Так, 12 июня российский лидер также подчеркнул, что конфликт на Украине начался после устроенного Западом госпереворота в Киеве.