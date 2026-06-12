Москва12 июнВести.Россия в течение восьми лет пыталась убедить Киев договориться с Донбассом, напомнил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что конфликт на Украине начался после устроенного Западом госпереворота в Киеве. Таким образом, инициатором конфликта является не Россия, которая теперь фактически противостоит всему коллективному Западу.
Мы уговаривали их восемь лет. Уговаривали мирными средствами договориться с этой частью Украины, ведь русские люди проживаютотметил Путин
Президент заявил, что Западу не удастся добиться стратегического поражения России.