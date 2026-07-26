Путин: Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины Путин: только РФ была единственным гарантом территориальной целостности Украины

Москва26 июл Вести.Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, однако киевский режим счел благом для себя объявить РФ своим врагом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Был только один гарант территориальной целостности Украины - это Россия, но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине "нетитульной нацией", что вообще чушь, бред собачий сказал глава государства

Как отметил глава государства, Россия не начинала войну на Украине, она только начала отвечать на конфликт, развязанный киевским режимом.