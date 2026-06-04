Путин: РФ была вынуждена поддержать людей, не признавших госпереворот на Украине

Путин: в основе конфликта на Украине - госпереворот и подавление всего русского Путин: РФ была вынуждена поддержать людей, не признавших госпереворот на Украине

Москва4 июн Вести.В основе конфликта на Украине лежит госпереворот и подавление всего русского, Россия была вынуждена поддержать людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Российский лидер пояснил, что после свержения легитимной власти на Украине начался процесс подавления значительной части населения страны, которая не желала признавать госпереворот.

В конце концов вынуждены были, просто вынуждены были поддержать часть людей, которые живут на территориях, не признавших этот госпереворот. А кроме всего прочего еще и втягивание этой территории в НАТО отметил Путин

Глава государства напомнил про обещание Североатлантического альянса не двигаться на восток. Однако оно оказалось прямым обманом.