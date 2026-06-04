Москва4 июн Вести.Украина является русскоговорящей страной, даже украинские националисты дома в основном говорят по-русски. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что подавление русскоязычного населения на Украине началось после "евромайдана".

Вы знаете, это же русскоговорящая страна. Вот даже эти так называемые националисты, они дома в основном по-русски разговаривают сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что на Украине нет никого, кто хотел бы воевать. В доказательство своих слов он напомнил, что сейчас в стране возбуждено около 200 тысяч уголовных дел о дезертирстве.