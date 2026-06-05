Москва5 июнВести.Россия путем переговоров будет добиваться денацификации Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Он назвал "ужасом" инцидент с перезахоронением нацистских преступников, как героев Украины, сопровождаемый военными почестями и салютом.
Мы ставили задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообществасказал Путин
По его словам, из всех стран только Польша выразила протест в связи с пропагандирующей нацистов акцией на Украине. Накануне, комментируя перезахоронения нацистов на Украине, Путин заметил, что дед главы киевского режима Владимира Зеленского "в гробу, наверное, перевернулся".