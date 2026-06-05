Москва5 июн Вести.Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что Луганская Народная Республика уже полностью освобождена от присутствия украинских боевиков, а в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Украины продолжают контролировать менее 15% территории.

Мы движемся спокойно, но уверенно к решению задач [по освобождению Донбасса]. И нет сомнений, что мы этого добьемся сказал Путин

Ранее Путин заявил, что противоречий между желаниями России добиться сделки с Киевом и освободить Донбасс нет, поскольку реальная ситуация в зоне украинского конфликта складывается в пользу РФ.