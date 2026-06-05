Москва5 июнВести.Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Глава государства подчеркнул, что Луганская Народная Республика уже полностью освобождена от присутствия украинских боевиков, а в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Украины продолжают контролировать менее 15% территории.
Мы движемся спокойно, но уверенно к решению задач [по освобождению Донбасса]. И нет сомнений, что мы этого добьемсясказал Путин
Ранее Путин заявил, что противоречий между желаниями России добиться сделки с Киевом и освободить Донбасс нет, поскольку реальная ситуация в зоне украинского конфликта складывается в пользу РФ.