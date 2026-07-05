Ушаков: Путин заявил Трампу, что Россия обязательно освободит весь Донбасс

Путин заявил Трампу, что Россия освободит весь Донбасс Ушаков: Путин заявил Трампу, что Россия обязательно освободит весь Донбасс

Москва5 июл Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что российская армия обязательно возьмет все укрепленные районы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Путин и Трамп провели 4 июля телефонный разговор.

Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ как Константиновка. И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет приводит ТАСС слова Ушакова

Путин и Трамп обсудили, в том числе, урегулирование на Украине. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений украинского конфликта.

Путин рассказал Трампу об обстановке на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО), отметив уверенное наступление российской армии по всей линии фронта.