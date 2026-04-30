Москва30 апр Вести.Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом показал, что Москва не только взяла ситуацию в свои руки, но и полностью перехватила инициативу у украинской стороны. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью News.ru.

Эксперт полагает, что в ходе этого разговора Россия очень точно и грамотно расставила все ключевые акценты. По его словам, предложение Москвы о перемирии на 9 мая служит доказательством того, что инициатива принадлежит именно российской стороне.

По мнению Дудакова, российское руководство дает понять: военные достижения на поле боя обеспечивают Москве возможность действовать уверенно, без риска потерять позиции в случае временных перемирий. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что американская администрация сегодня не способна реально влиять на ход событий.

Поэтому мы не опасаемся, что в условиях прекращения огня ВС РФ начнут терять какие-то позиции или будут проигрывать на поле боя, поскольку этого не будет. И в очередной раз подчеркиваем, что именно РФ сейчас побеждает Украину, и это тоже очень важно сказал Малек Дудаков

Накануне Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил: точное время начала и окончания паузы определит сам президент.