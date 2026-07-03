Путин не сомневается, что победа будет за Россией

Путин после освобождения Константиновки заявил, что не сомневается в победе Путин не сомневается, что победа будет за Россией

Москва3 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.

Глава государства в пятницу провел совещание в одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск​​ в зоне специальной военной операции (СВО).

Не сомневаюсь отреагировал российский лидер на слова командира одного из штурмовых подразделений Вооруженных сил (ВС РФ), находящегося в Константиновке, о том, что победа будет за Россией.

Глава государства выслушал доклад командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса.

Поздравляя военных с достигнутыми в зоне СВО успехами, Путин отметил, что "везет тому, кто везет".

Антон Феликсович, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально отметил российский лидер

Вооруженные силы продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне спецоперации, сообщил Владимир Путин.

До этого Путин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями.