Москва3 июлВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.
Глава государства в пятницу провел совещание в одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО).
Не сомневаюсьотреагировал российский лидер на слова командира одного из штурмовых подразделений Вооруженных сил (ВС РФ), находящегося в Константиновке, о том, что победа будет за Россией.
Глава государства выслушал доклад командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса.
Поздравляя военных с достигнутыми в зоне СВО успехами, Путин отметил, что "везет тому, кто везет".
Антон Феликсович, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессиональноотметил российский лидер
Вооруженные силы продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне спецоперации, сообщил Владимир Путин.
До этого Путин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями.