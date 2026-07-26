Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России

Путин выразил уверенность в победе России Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России

Москва26 июл Вести.Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в победе России. Соответствующее заявление он сделал на встрече с моряками Военно-морского флота (ВМФ).

К президенту обратился один из участников встречи, сказав: "Сделаем все, чтобы враг был разбит, а победа была за нами".

Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду ответил глава российского государства

26 июля, в День ВМФ, Путин пообщался с военными моряками в Главном Адмиралтействе в Петербурге.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев также выразил мнение, что Россия должна и одержит победу в специальной военной операции.