Москва13 июлВести.Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. Об этом на форуме Народного фронта "Все для Победы!" заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, это качество народа приводит к тому, что страна в целом становится крепче и сильнее.
Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнеесказал Путин
Он выразил уверенность в том, что страна будет двигаться только вперед.
Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил роль Путина в создании сильной России.