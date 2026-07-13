Путин рассказал, в чем состоит главная сила россиян Путин: главная сила россиян состоит в преодолении трудностей и страхов

Москва13 июл Вести.Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. Об этом на форуме Народного фронта "Все для Победы!" заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, это качество народа приводит к тому, что страна в целом становится крепче и сильнее.

Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее сказал Путин

Он выразил уверенность в том, что страна будет двигаться только вперед.

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил роль Путина в создании сильной России.