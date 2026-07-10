Москва10 июлВести.Без президента России Владимира Путина не было бы того мощного государства, которое мы сейчас имеем, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.
Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на четыре-пять государств Российской Федерации. Его роль в том, что он предотвратил этот развал и в том, что он сделал так, что мы являемся мощным государством, по экономике четвертое государство в миреотметил Патрушев
Он добавил, что Путину приходилось и приходится руководить государством в условиях сложнейших внешних угроз, как это было в начале 2000-х, когда он только стал президентом, так и сейчас.