Патрушев: без Путина не было бы той России, которая есть сейчас

Патрушев отметил роль Путина в создании сильной России Патрушев: без Путина не было бы той России, которая есть сейчас

Москва10 июл Вести.Без президента России Владимира Путина не было бы того мощного государства, которое мы сейчас имеем, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.

Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на четыре-пять государств Российской Федерации. Его роль в том, что он предотвратил этот развал и в том, что он сделал так, что мы являемся мощным государством, по экономике четвертое государство в мире отметил Патрушев

Он добавил, что Путину приходилось и приходится руководить государством в условиях сложнейших внешних угроз, как это было в начале 2000-х, когда он только стал президентом, так и сейчас.