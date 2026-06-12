Москва12 июнВести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем России. Текст поздравительного письма размещен на сайте Московской епархии.
Патриарх отметил, что Россия под руководством президента является примером подлинного суверенитета и самобытности.
Отрадно свидетельствовать, что под вашим руководством Россия сегодня являет всему миру пример подлинного суверенитета и самобытности, успешного социального и экономического развития, гармоничного сопряжения технологического прогресса с приверженностью традиционным нравственным ценностямговорится в письме
Патриарх Кирилл поблагодарил Владимира Путина за неизменное внимание к жизни Русской православной церкви. Объединяя усилия органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех людей доброй воли, Россия и впредь будет способна преодолевать любые трудности и испытания, подчеркнул предстоятель РПЦ.
В заключении патриарх пожелал Владимиру Путину душевной и телесной крепости, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на посту президента.