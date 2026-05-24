Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Москва24 мая Вести.Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства. Об этом сообщили в Кремле.

Встреча состоялась в день празднования в честь святых Кирилла и Мефодия – православных просветителей, создавших славянскую азбуку​​​. Это также день тезоименитства патриарха Кирилла.

Хочу поздравить вас с днем вашего тезоименитства, с днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла сказал Путин

Глава государства также преподнес патриарху букет цветов.

24 мая православная церковь и народный календарь чтят память святых просветителей Кирилла и Мефодия, а также священномученика Мокия. В России в этот день отмечается День славянской письменности и культуры.